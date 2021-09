Roglič po današnji izjemni predstavi spet oblekel rdečo majico

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je po današnji izjemni predstavi spet v vodstvu na skupni lestvici dirke po Španiji. V 17. etapi od Unquere do Lagos de Covadonge (185,8 km) je v boju za etapno zmago na zadnjem vzponu strl Kolumbijca Egana Bernala ter ostale tekmece. Na cilj je prispel s prednostjo 1:35 minute pred ostalimi. Z Bernalom sta bila udeležena v izjemnem begu, ki je trajal 62 km. Na zadnjem klancu do jezer Covadonga (12,5 km/6,9 %) 7,5 km pred ciljem pa je za seboj pustil še Kolumbijca in se odpeljal zanesljivi zmagi naproti.

Drugo mesto v etapi je iz skupine favoritov, ki so pred koncem ujeli Bernala, osvojil Američan Sepp Kuss, Rogličev moštveni kolega. Tretje mesto je pripadlo Kolumbijcu Miguelu Angelu Lopezu.

Na skupni lestvici ima Roglič zdaj 2:22 minute prednosti pred Špancem Enricom Masom im 3:11 pred Kolumbijcem Miguelom Angelom Lopezom. Dozdajšnji prvouvrščeni Norvežan Odd Christian Eiking je etapo zaključil na 23. mestu z 9 minutami in 23 sekundami zaostanka, na skupni lestvici pa je zdrsnil na enajsto mesto.

Jutri bo na sporedu še ena zahtevna gorska etapa v asturskih gorah, dolga 162,6 km. Zadnji vzpon na Altu d’El Gamoniteira, ki je dolg 14,6 km ima povprečni naklon kar 9,8 odstotka.