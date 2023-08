S planom B do olimpijske kvote

Na svetovnem prvenstvu olimpijskih razredov v jadranju na obali ob Severnem morju pred Haagom na Nizozemskem bodo danes na sporedu regate za kolajne oziroma Medal Race, na katerih bo nastopalo le najboljših deset posadk iz zlate skupine. Med njimi v razredu 49er FX ne bo najboljše italijanske posadke, na kateri jadrata Jana Germani (TPK Sirena) in Giorgia Bertuzzi, ki sta plove v zlati skupini zaključili na 15. mestu. Germanijeva in Bertuzzija sta tako zamudili prvo priložnost za osvojitev olimpijske kvote. V Haagu so namreč podelili prvih deset kvot za nastop na poletnih olimpijskih igrah, ki bodo od 26. julija do 11. avgusta prihodnje leto v Franciji.

Kaj pravzaprav pomeni olimpijska kvota? S potrditvijo kvote posadka zagotovi državi (v Janinem primeru Italiji) nastop na olimpijadi v razredu 49er FX. Nato bo jadralna zveza prihodnje leto odločila, katera posadka se bo podala v boj za olimpijsko kolajno.

»Žal nisva uspeli zagrabiti prve priložnosti, četudi sva po tihem v to verjeli. Malce sva razočarani, a hkrati še toliko bolj motivirani, da olimpijsko kvoto osvojiva v prihodnjem poskusu. To bo od 8. do 13. novembra na evropskem prvenstvu v kraju Vilamoura na Portugalskem. Tam bo na voljo le ena olimpijska kvota. A računati moramo, da si je v Haagu zagotovilo olimpijski nastop že sedem evropskih držav. Te so: Švedska, Nizozemska, Belgija,Velika Britanija, Norveška, Španija in Danska. Na EP bodo naši glavni konkurenti Finska (Finki sta bili v zlati skupini 11. op. av.), Nemčija (19. mesto na SP) in Poljska (22.). Zadnji vlak za nastop na OI pa bo Last Chance Regatta v Hyeresu (18. aprila 2024), kjer bodo v razredu 49er FX podelili še dodatne tri olimpijske kvote,« je pot do Pariza opisala Jana Germani