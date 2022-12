Še finale Argentina – Francija

Francoska in argentinska nogometna reprezentanca bosta danes ob 16. uri na stadionu Lusail v Dohi igrali finale svetovnega prvenstva, ki ga gosti Katar. Obe ekipi sta bili že pred prvenstvom v ožjem krogu favoritov in obe lovita svoj tretji svetovni naslov.

Francija, zmagovalka na prejšnjem SP 2018 v Rusiji in leta 1998, je postala šesta reprezentanca, ki je prišla do finala na dveh zaporednih mundialih. Pred tem je to uspelo Italiji (1934, 1938), Braziliji dvakrat(1958, 1962 ter 1994, 1998, 2002), Nizozemski (1974, 1978), Zahodni Nemčiji (1982, 1986, 1990) in Argentini (1986, 1990).

Le Italija leta 1938 in Brazilija 1962 pa sta doslej ubranili naslov. Če bo Francija zmagala, se bo Didier Deschamps, ki je kot igralec svetovni naslov osvojil leta 1998, pridružil Italijanu Vittoriu Pozzu kot edini selektor z dvema zaporednima naslovoma na SP.

Včeraj je Hrvaška na tekmi za 3. mesto premagala Maroko z 2:1.