Še mesec dni do druge izvedbe Jadranove »male evrolige«

Čez manj kot mesec dni bo v organizaciji AŠZJadran stekla druga izvedba mednarodnega košarkarskega turnirja za starostno skupino U16 No Borders Euro Cup. Letošnji naziv turnirja je Zudek No Borders Euro Cup 2023, saj je podjetje tržaškega Slovenca Aleksandra Zudka glavni pokrovitelj Jadranove »male evrolige«.

Turnir bo na sporedu od 16. do 19. novembra. Tekme skupinskega dela ter nedeljski tekmi za 7. in 5. mesto bodo potekale v telovadnici Aldo Cova na Opčinah, tekma za 3. mesto in finale pa v tržaški športni dvorani Palatrieste. Na letošnjem turnirju bo tako kot lani nastopilo osem ekip. V predtekmovalno skupino A so vključeni lanski zmagovalec Real Madrid, Bayern München, milanski Armani in beograjski Partizan, v skupino B pa Baskonia Vitoria-Gasteiz, Orange1 Bassano, ljubljanska Cedevita Olimpija in združena ekipa Jadran & Trieste Stars.

Ravno ekipa tržaška selekcija je glavna novost letošnje izvedbe turnirja No Borders Euro Cup. Ekipo bo vodil priznani tržaški trener Matteo Boniciolli, kateremu bosta pomagala Nicholas Bazzarini (glavni trener Jadranove ekipe U17 in pomočnik Gianluce Pozzecca pri članski ekipi) in Andrej Vremec. V ekipi bodo košarkarji Jadrana ter tržaških klubov Pallacanestro Trieste, Azzurra in San Vito. Povabilo na zbirne treninge je prejel tudi obetavni košarkar goriškega Doma Peter Devetta, za mesto v končni postavi pa se bodo ob njem potegovali še četverica Jadranovih košarkarjev: Luka Ignjatović, Emil Starc, Thomas Pozzecco in Riccardo Rocchetti. Na sinočnjem prvem treningu, ki je potekal v telovadnici v Nabrežini, se je zbralo skupno 16 igralcev, na koncu pa bo trenerski štab izbral dvanajsterico, ki bo nastopala na turnirju.