Še mesec do konca naše akcije

Skupna akcija Primorskega dnevnika, Fitnes Planeta iz Sežane in fitnes trenerke Gine Lazarević s svojo trenersko ekipo prihaja v sklepno fazo. Postani fit tudi ti se bo zaključil začetek julija, ko bo šlo mimo pet mesecev.

Kako pa gre fitovcem? Ali bodo do začetka poletja res postali fit? Trenerka Gina Lazarević je jasno povedala, »da so že veliko bolj fit kot na samem začetku akcije«. »Vsi so napredovali in v zadnjih tednih še bodo,« je dodala Lazarevičeva, ki je te dni stehtala vse štiri konkurente.

Gabrijela Pieri, ki je pred kratkim praznovala okrogli jubilej, je morda največje presenečenje. Na zadnjem tehtanju je imela 57,5 kilograma in v pasu je bila široka 71 centimetrov. Pred akcijo so bile njene številke: 63,2 kg in 78 cm v pasu.

Dodatno je shujšala in se zoožila tudi Roberta Chirani. Gropajka, ki stanuje v Boljuncu, je na zadnjem tehtanju štela 65 kilogramov, v pasu pa odličnih - 21 cm (73 cm, na začetku pa 94 cm).

V zadnjem mesecu se je dobro odrezal tudi GiulioTaucer, ki tehta 84,8 kg (na začetku 88,4) in v pasu 98 cm (104,5 cm).Zelo dobre številke ima tudi Srečko Gruden: 90,8 kg in 103 cm.

V današnji (sobotni) tiskani izdaji smo posebej izpostavili zgodbo »najbolj zrelega« fitovca Srečka Grudna, ki je bil tudi tiskar na Primorskem dnevniku