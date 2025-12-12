Še naprej nepremagani Dom ostaja na vrhu lestvice goriške skupine DD2

C-LIGA

21.15 v Trstu, PalaTrieste: BaskeTrieste – Bor Radenska

DEŽELNA DIVIZIJA 2, GORIŠKA SKUPINA

Dom – Nuova Basket Isonzo 67:47 (22:16, 38:31, 51:37)

Dom: Salvi 9, D. Abrami 2, Devetta 6, G. Zavadlav 8, Bernetič 2, Urdih 0, P. Abrami 0, L. Pahor 4, Bressan 20, Calzavara 0, Pavlin 5, Rossmann 11. Trener: Bonetti.

V predzadnjem krogu prvega dela deželne divizije 2 je Dom s 67:47 zanesljivo premagal moštvo Nuova Basket Isonzo iz Pierisa. Z osmo zaporedno zmago so Domovi košarkarji utrdili prvo mesto v goriški skupini. Današnja tekma je bila nekoliko živčna, saj so gostje igrali zelo agresivno in ves čas branili na meji osebne napake. Nekajkrat je Bonettijeve varovance to spravilo s tira, v tretji četrtini pa so zaigrali tako, kot znajo, si priigrali zajetnejšo prednost in na koncu zasluženo slavili. Med posamezniki se je z 22 točkami izkazal Samuele Bressan, na obeh polovicah igrišča pa je bil pravi lider na igrišču veteran Gabrijel Zavadlav.