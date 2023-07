Sekulić objavil seznam igralcev za svetovno prvenstvo

Slovensko moško košarkarsko reprezentanco 25. avgusta čaka začetek svetovnega prvenstva na Filipinih, Japonski in Indoneziji. Selektor Aleksander Sekulić je na reprezentančni seznam kandidatov za nastop na SP uvrstil 20 košarkarjev, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije. Slovenski košarkarji bodo z delom začeli 17. julija in med pripravami odigrali sedem pripravljalnih tekem, od tega tri pred domačimi navijači.

Na selektorjevem seznamu so Jaka Blažič, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Urban Klavžar, Aljaž Kunc, Miha Lapornik, Jurij Macura, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Žiga Samar in Mike Tobey.

Slovenci se bodo na prvenstvo podali brez zlatega kapetana Gorana Dragića, ki je sklenil svojo reprezentančno pot. Manjkal bo tudi poškodovani Edo Murić, se pa v izbrano vrsto po poškodbi vračata Blažič in Lapornik. Slovenski dres bo znova oblekel Hrovat, edini novinec pa je Kunc.