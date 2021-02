Sklad želijo promovirati na zanimiv in dinamičen način

Lani poleti je nastal sklad Skupaj zmoremo za finančno pomoč športnim društvom. Doslej smo ga promovirali bolj na tradicionalen način, tudi s pomočjo Primorskega dnevnika. Opazili smo, da bolj kot se o tej temi govori, več je tudi donacij. Ker si želimo, da bi število donatorjev še narastlo, smo se odločili za novo pobudo. Že nekaj časa sem sicer razmišljal, da bi bilo dobro, ko bi ZSŠDI imel svojo spletno oddajo, s pomočjo katere bi promovirali naše programe in pobude. Tako sva skupaj s predsednikom Ivanom Peterlinom pomislila, da bi lahko imela naša prva oddaja dobrodelno noto. In tako je nastal prvi dobrodelni spletni maraton na temo sklada Skupaj zmoremo.

Pred jutrišnjim dobrodelnim spletnim maratonom ZSŠDI kliče, ki bo na sporedu med 17. in 21. uro na Facebook kanalih Primorski_sport , Slosport in Skupaj zmoremo ter na istoimenskem kanalu na YouTube , smo se pogovorili s tajnikom športne krovne organizacije in voditeljem oddaje Evgenom Banom.

Kako ste zadovoljni z dosedanjim zbiranjem sredstev?

Zelo smo zadovoljni, ker vsak evro šteje. Lahko povem, da smo prejeli donacije tudi od 30 in 50 evrov, nekateri pa so prispevali tudi po 500 in 1000 evrov. Med donatorji so tudi predstavniki politike ali bivši politiki in nekateri podjetniki. Nek anonimni donator je prispeval celo 5000 evrov. Samo ZSŠDI je v sklad od samega začetka vložilo 15.000 evrov. Jasno je torej, da smo zbrali že zelo lepo vsoto denarja. Namen dobrodelnega spletnega maratona je tudi ta, da se zahvalimo vsem dosedanjim donatorjem.