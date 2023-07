Skupno so izgubili nad 18 kilogramov

Naše skupne akcije Postani fit tudi ti je konec. Roberta Chirani, Srečko Gruden, Gabrijela Pieri in Giulio Taucer, ki so v Fitnesu Planet v Sežani trikrat tedensko trenirali od začetka februarja, se bodo lahko v prihodnjih dneh nekoliko oddahnili, »a bog ne daj, da bi popustili in se vrnili v stare predakcijske tirnice,« je dejala fitnes trenerka in mentorka projekta Gina Lazarević.

Lazarevićeva je bila nasploh zadovoljna, saj so vsi fitovci napredovali, vsi so shujšali in izboljšali funkcionalnost telesa. »Nekateri več, drugi manj, a mi smo dali vse od sebe in prav tako vsi štirje naši junaki. Upam, da se vsi zavedajo, kaj smo jim ponudili in upam, da so se naučili, da je to le nek začetek doživljenjskega projekta.«

V današnji (sobotni) izdaji Primorskega dnevnika boste lahko prebrali, kako in koliko so shujšali vsi fitovci. Pogledali pa si boste tudi njihove fotografije, ki so jih posneli na začetku akcije in na koncu.