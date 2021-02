Slokar in Bucik: Morda je celo prednost, da živiva stran od snega

Na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo sta na ženskem slalomu opozorili nase dve Primorski.

Ajdovka Andreja Slokar, ki trenira v samostojni ekipi, se je na krstnem nastopu na svetovnem prvenstvu s 17. mesta po prvi vožnji prebila na peto. Novogoričanka pa je po prvem spustu osvojila peto mesto, le nekaj stotink je bila počasnejša od »kraljice« Mikaele Shiffrin. Na koncu je bila deveta.

Andreja Slokar, dolgo ste sedeli na stolu vodilne. Kako ste doživljali tiste trenutke?

V bistvu sem bila kar živčna. Spremljala sem nastope in čakala, kaj se bo zgodilo. Koliko mest bom pridobila. Sploh mi ni bilo dolgčas. Nervoza kar pripomore, zato je minilo res vse zelo hitro. Potem pa vrsta intervjujev in kamer. Tega sploh nisem vajena ...

Je bil drugi spust najboljši, kar ga zmorete?

Ne, občutki niso bili najboljši. Če bi me vprašali, ne da bi pogledali ure, bi rekla, da se znam odsmučati še boljše. Nočem, da se to sicer sliši preveč negativno. Sem presrečna. To sem samo sanjala.

Svojo pot ste najbrž začeli v Ajdovščini v domačem klubu. Drži, da ste nastopili tudi na Primorskem smučarskem pokalu?

Tako, tam sem začela pri petih, morda šestih letih. In ni bilo niti mišljeno, da bom smučarka.

Med deseterico sta končali kar dve Primorki, kako si razlagate?

Vsi se čudijo, meni pa se zdi, da ni važno, od kod si doma. Iskreno se mi zdi, da je to morda še prednost. Ker mi nimamo snega. In ko si toliko dni na snegu, je potem res prijetno, da prideš domov. Tam si odpočijejo oči in glava.

Novogoričanka Ana Bucik je vendarle tudi na tekmi pokazala, kam lahko sodi.

Ana, čeprav ste zaostali po drugem spustu, ste v cilju dvignili roke. Ste z uvrstitvijo vseeno zadovoljni?

Tako. Če bi mi to mesto kdo ponudil pred tekmo, bi takoj podpisala. Seveda so se po petem mestu po prvi vožnji apetiti nekoliko dvignili, zavohala sem namreč, kam lahko pridem. Ampak konec koncev je tudi deveto mesto zelo dober rezultat. Dokazala sem si, da če smučam tako kot znam, je to zelo zelo hitro. Zdaj bo gotovo lažje naprej v zadnji del sezone.

Kakšni so bili občutki, ko se je vaše ime na ekranu zapisalo ravno za Shiffrinovo?

Zelo dobri. Že občutki na progi so bili zelo dobri, a to mora potrditi ura. In res sem v ciljni areni dobila potrdilo. To bo zelo pomembno za naslednje tekme.

