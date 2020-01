Slovenci brez finala

Slovenska moška rokometna reprezentanca je izgubila današnjo polfinalno tekmo s Španijo z 32:34 (15:20) na evropskemprvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji. Slovenija se bo v malem finalu jutri ob 18.30 pomerila z Norveško, ki je v prvem polfinalu izgubila po dveh podaljških proti Hrvaški z 28:29. Slovenski rokometaši so na Švedskem zmagovito izbojevali že veliko bitk, na polfinalni pa jim je spodrsnilo. V osrčju Tele2 Arene so morali priznati premoč branilcem naslova s Pirenejskega polotoka.

Slovenci so v svojem četrtem polfinalu na velikih tekmovanjih tretjič ostali praznih rok. Doslej so se do najbolj prestižne tekme prebili le nadomačem evropskem prvenstvu 2004, ko so v polfinalu ukanili Hrvate, na nastopu v velikem finalu klonili proti Nemcem.