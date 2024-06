Slovenci osvojili točko

Slovenska nogometna reprezentanca je na svoji uvodni tekmi evropskega prvenstva v Stuttgartu igrala neodločeno 1:1 (0:1) z Dansko.

Težko pričakovana prva tekma na velikih tekmovanjih po 14 letih se je za Slovenijo končala uspešno. Točka proti favoriziranim Dancem je dobra popotnica za nadaljnje boje na tem EP. Čeprav je večji del tekme Danska nadzirala dogajanje in imela žogo precej več v posesti, pa so bili Slovenci predvsem v zadnjih 20 minutah konkretnejši in le malo je manjkalo, da bi iztržili še kaj več.

Slovenija na sedmi medsebojni tekmi resda spet ni ugnala evropskih prvakov iz leta 1992, ima dva neodločena izida ob petih porazih, toda ta točka bo dodatno okrepila samozavest pred obračunoma s Srbijo 20. junija in z Anglijo 25. junija v Kölnu.

Kek je začel s pričakovano postavo, tudi nastop Vanje Drkušića namesto Davida Brekala v srcu obrambe ni presenečenje, glede na to, da se je slednji pozno pridružil pripravam, Miha Blažič pa še ni popolnoma pripravljen.

Danci, ki desetič igrajo na EP, so odločneje začeli, imeli pobudo, v deveti minuti je Erik Janža dobro posredoval in preprečil podajo pred vrata, sicer pa so še naprej izbranci Kasperja Hjulmanda prihajali pred kazenski prostor, a tam je svoje opravila slovenska obramba.

V 16. minuti pa je prvič nase opozorila Kekova vrsta, ko je Benjamin Šeško s strelom približno z roba kazenskega prostora le za malenkost zgrešil.

Takoj zatem pa so na drugi strani udarili Danci. Po metu iz avta z desne strani je Jonas Wind žogo s peto podaljšal do Christiana Eriksena v osrčje kazenskega prostora, ta pa je nato matiral Jana Oblaka. V 28. minuti so imeli Slovenci nekaj sreče, ko bi žoga po nesrečnem dotiku Jana Mlakarja skorajda končala v Oblakovi mreži, sicer pa so v napadu praviloma zatajile zadnje podaje. Danci so sicer nadzirali tekmo, imeli žogo precej več v posesti, v 43. minuti pa zapravili še eno lepo priložnost, ko je neoviran v kazenskem prostoru spet streljal Eriksen, a žogo poslal visoko čez vrata.

Odločnejši začetek drugega polčasa je Sloveniji prinesel dve polpriložnosti v 51. in 52. minuti, pri slednji so sodniki pregledovali, če je šlo za prekršek nad Andražem Šporarjem pred vrati, a niso dosodili enajstmetrovke. Na drugi strani so bili v 55. minuti Danci po podaji v kazenski prostor blizu novemu zadetku, pozneje pa spet uspešno zadrževali žogo. V 65. minuti je Oblak preprečil nov zadetek Dancev po podaji pred vrata. Minuto pozneje so zagrozili tudi Slovenci, ko je Adam Gnezda Čerin zgrešil z glavo, to je bil peti strel Slovenije in še peti, ki ni šel v okvir vrat.

Kek je nato ekipo osvežil z nekaj menjavami, kar se je hitro obrestovalo s konkretnejšo igro (osem strelov odtlej do konca tekme). Andraž Šporar je v 74. minuti iz bližine zgrešil, izjemno blizu izenačenju pa je bil Šeško s topovskim poskusom s približno 20 metrov, ko je zadel vratnico.

Takoj zatem pa so Slovenci izenačili za bučno veselje gledalcev. Erik Janža je po kotu z desne strani prišel do strela na levi strani, zadel Hjulmanda, ki je nekoliko spremenil smer žogi. V 82. minuti je bil nevaren spet Šporar, v 86. pa Oblak ni imel velikih težav s Hjulmandovim strelom. Končnico so Slovenci odigrali zbrano za prvo točko.

Slovenski selektor je v prvi izjavi v uradnem prenosu čestital reprezentantom. »Nismo bili pri vseh situacijah najboljši. Videlo se je, da so nekateri bili pod vtisom momenta. Že v prvem polčasu smo imeli priložnosti, ki bi jih morali realizirati. Potem pa nas je tale odbitek po strelu Janže nagradil za vse, kar so fantje dali na igrišču,« je za TV Slovenija in Sportklub dejal Kek in se ob tem zahvalil tisočem slovenskih navijačev v Stuttgartu.