Slovenci v polfinalu proti Italijanom

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. V četrtfinalu je v Ljubljani premagala Ukrajino s 3:1 (-18, 24, 19, 23). Slovenci so potrebovali nekaj časa, da so ujeli ritem, da je bila njihova igra podobna prejšnjim. Prvi niz so izgubili, se mučili v drugem in tudi polovico tretjega, nato pa so se ob spodbudi bučnega občinstva vendarle razigrali. Ob koncu so sicer imeli nekaj težav zaključiti tekmo, a to je vendarle uspelo mlademu Roku Možiču, ki je bil že prej med najzaslužnejšimi za slovensko prednost. Najučinkovitejši igralec v slovenski vrsti je bil Klemen Čebulj, dosegel je 23 točk. Z njo so uspešno končali slovenski del prvenstva in se uvrstili na zaključek v poljske Katovice, kar je bil tudi glavni cilj reprezentance. V soboto jih v polfinalu čakajo Italijani, ki so danes izločili Francijo.