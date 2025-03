Slovenija srebrna na mešani ekipni tekmi

Slovenija je na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trodheimu osvojila drugo odličje. Po zlati kolajni Nike Prevc na srednji skakalnici je slovenska reprezentanca na mešani ekipni tekmi v smučarskih skokih osvojila srebrno kolajno. Zlato so z velikim naskokom pred drugouvrščenimi Slovenci osvojili domačini Norvežani, na tretje mesto pa so se uvrstili Avstrijci, ki so v boju za bron ugnali Nemce. Za Slovenijo so danes skakali Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek. Po skupnih osmih skokih so zlati Norvežani dosegli 1020,4 točke, Slovenci 959,3 (- 61,1), Avstrijci pa 906,8 (- 113,6).