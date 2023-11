Slovenski jadralci brez četrtfinala na svetovnem prvenstvu

Slovenska reprezentanca v jadranju je v osmini finala zlatega pokala SSL, ki poteka v morju pred španskim Las Palmasom, v četrti, zadnji regati četrte skupine zasedla zadnje mesto. Uvrstitev v četrtfinale prvega neuradnega svetovnega prvenstva je zapravila tik pred ciljem. Zmagala je Francija pred Portugalsko, ki sta napredovali v četrtfinale.

V dramatičnem zaključku regate je Francozom ne le uspelo dobiti dvoboj s Slovenci za zmago, ampak so z manevri v zadnjih metrih slovensko jadrnico izrinili na rob regatnega polja. Slovenci so tako morali obračati, da so se lahko ponovno vrnili v smer cilja, pri tem pa so jih prehiteli še Portugalci in Švedi. Če bi bili Slovenci tretji, bi se gladko uvrstili v zaključne boje, saj je zadnja regata štela dvojno, dve osvojeni točki za četrto mesto pa sta bili premalo za nadaljevanje tekmovanja.

Italijanski jadralci, ki jih vodi Tržačan Vasco Vascotto, so že neposredno uvrščeni v četrtfinale, ki se bo začel v ponedeljek.