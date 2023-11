Slovenski kapetanki v B2-ligi

Med odbojkaricami, ki so svojo pot začele pri slovenskih društvih, redno igrata v B2-ligi Mateja Petejan in Katerina Pučnik. Obe sta v svojih ekipah v letošnji sezoni tudi kapetanki.

Nam najbližje igra Goričanka Mateja Petejan, ki se je po letu dni premora vrnila na odbojkarska igrišča in v B2-ligi brani barve Est Volleyja iz San Giovannija al Natisone. »Naposled so me prepričali in sem izziv sprejela. Res se veselim, saj sem igranje kar pogrešala,« je povedala 29-letna podajalka in kapetanka. Pri Est Volleyju, ki sicer letos igra v Manzanu, je daleč najstarejša, z mnogo mlajšimi soigralkami se bo borila za obstanek v ligi. Est Volley je po petih krogih z eno zmago na zadnjem mestu v skupini C.

Višje cilje pa imajo v Trentu pri Argentariu, kjer igra tudi nekdanja Borova odbojkarica Katerina Pučnik. Po lanski sezoni, v kateri je Argentario tudi s Pučnikovo kljub začetnem »improviziranem« igralskem kadru in zamenjavi trenerja osvojil visoko 4. mesto, so se apetiti v klubu spet povišali. Letos so zato sestavili konkurenčno ekipo, s tem da je v sedmerici standardnih igralk vedno mesto tudi za mladinke under 18. Pučnik, tudi kapetanka v ekipi, je z 29 leti druga najstarejša, glavnina deklet so vsaj osem let mlajše.

Po petih krogih je Argentario drugi v skupini D, dve točki več ima zdaj vodilna Brescia, ki bo z Bassanom bržkone glavni konkurent za napredovanje.