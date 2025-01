SloVolley osvojil točko

MOŠKA B-LIGA

ValsuganaVolley – SloVolley ZKB 3:2 (25:22, 19:25, 25:20, 23:25, 15:9)

SloVolley ZKB: Bensa 4, Giusto 17, Jerič 8, Komjanc 10, Sutter 6, Terpin 3, Dessanti (libero 1), Margarito (libero 2, Castellani 0, Cherin 11, Micali 0, Pauli 8, Sicco 1. Trener: Peterlin

V dvanajstem kolu B-lige je SloVolley ZKB v Padovi odigral že svojo letošnjo peto tekmo po petih zelo napetih setih, žal pa osvojil le eno točko, kar je za gostovanje vsekakor zelo dobrodošlo.

Tekma se je začela v znamenju velike izenačenosti, saj sta se ekipi izmenjavali v vodstvu in si je Valsugana odločilne točke za zmago priigrala šele proti koncu, ko so naši igralci naredili nekaj skorajda naivnih napak. V drugem je SloVolley odločno reagiral, dobro je deloval blok, pa tudi napadi so bili učinkovitejši in set je povsem zasluženo osvojila naša ekipa. V tretjem so pobudo najprej imeli domačini, ki so povedli s 6:3. Po seriji menjav igralcev je SloVolley izenačil na 11:11, a je Valsugana spet povedla za nekaj točk in prednosti ni več izpustila iz rok, tudi ker je SloVolley zgrešil nekaj servisov preveč. Izredno izenačen je bil nato četrti set, ko sta si bili ekipi stalno ena drugi za petami, na koncu pa si je 25. točko priboril SloVolley ZKB. Po začetnem izenačenju v petem so igralci naše združene ekipe popustili, kot da bi se že zadovoljili z osvojeno točko in Valsugana je tako po več kot dvournem boju osvojila svojo četrto prvenstveno zmago.

Trener Ambrož Peterlin: »Dobro je vsekakor to, da smo z gostovanja odnesli točko. Če bi hoteli iztržiti kaj več, bi morali biti danes učinkovitejši v drugi liniji, predvsem v obrambi, kjer je preveč lahkih žog padlo na tla.«

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet Bar Tabor – Comunale Chions 3:0 (25:12, 25:14, 25:21)

Kontovel Zalet Bar Tabor: Ciuch 13, Kovačič 11, Gruden 9, Kalin 8, Skerk 8, Trevisan 1, Zonta 3, Pertot 0, Rapotec 1, Bezin (L1), Barut (L2). Trener: Berlot.

Chions Fiume Volley – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:0 (25:22, 25:19, 25:18)

Soča Lokanda Devetak ZKB: L. Berzacola, Scocco 3, Colja, Gruden 1, Paulin 3, Komic 9, Ferfoglia, A. Berzacola 9, Tosolini, Falzari, Menis 3, Soprani, Flospergher (L), Spindler. Trener: Orel.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Travesio 3:0 (27:25, 25:18, 25:12)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Mezzari, Segre, Vremec, Kalc, Kralj, Golob, Vattovaz (L), Mattana, Lozej, Mesar. Trener: Manià.