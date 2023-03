SloVolley, Soča, Sloga Tabor in Zalet KO

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

SKUPINA ZA NAPREDOVANJE

SloVolley ZKB Trst Gorica – Pordenone Volley 0:3 (23:25, 21:25, 26:28)

SloVolley ZKB Trst Gorica: Antoni 3, Cobello 7, Cotič 9, Hlede 4, Komjanc 13, Kosmina 10, Margarito (L1), Čavdek (L2), Corsi 0, Lupoli, Terpin 1. Trener: Ambrož Peterlin.

SloVolley ZKB je utrpel v tem krogu nekoliko nepričakovan, vendar zaslužen poraz. V prvi tekmi brez poškodovanega kapetana Kanteta, za katerega je letošnje prvenstvo končano, so ga premagali igralci iz Pordenona in to prvič letos, saj so bili v prvem delu prvenstva igralci združene ekipe obakrat boljši.

Tokrat jim ni šlo tako dobro od rok. Res je, da so gostje zelo dobro branili, tako da jih je bilo moč premagati le z zelo agresivnim napadom, kar pa SloVolleyju ni vedno uspelo. Občasno je bil tudi sprejem nekoliko manj točen, kar je nekoliko otežkočilo delo podajača Hledeta.

Prvi in tretji set sta si bila povsem podobna: ekipi sta si bili stalno za petami, se borili za vsako točko in le čisto v konćnici so prevladali gostje. Pordenone Volley je imel nekoliko lažjo nalogo le v drugem setu, ko si je po začetni izenačenosti (10:10) priigral nekaj zaporednih točk, ki jih SloVolleyju ni uspelo nadoknaditi.

»Popravni izpit« čaka SloVolley prihodnjo soboto, ko bo gostoval pri tržaškem CUS, ki ne skriva ambicij o napredovanju.

SKUPINA ZA OBSTANEK

Prata – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:1 (25:17, 16:25, 25:17, 25:20)

Soča ZKB Lokanda Devetak: Juren 15, Hlede nv, Persoglia 8, Černic 6, Devetta nv, Makuc 14, Vižintin 0, Venuti (L2), Conte 0, Manfreda 8, Boškin nv, Miklus 7, A. Čavdek (L1). Trener: Battisti.

V skupini za obstanek v moški C-ligi se je Soča vrnila z gostovanja praznih rok. Odbojkarji trenerja Battistija so po slabo odigranem prvem setu le igrali solidno v drugem in z dobrim sprejemom so prvi prišli do 25. točke. V nadaljevanju je bila tekma precej izenačena, a mladi domači odbojkarji so v končnicah setov odigrali bolj zbrano in natančno ter se tako dokopali do pomembne zmage. V prihodnjem krogu bo Soča v Sovodnjah gostila Slogo Tabor.

Sloga Tabor Studio Vegliach – Fincantieri 0:3 (19:25, 22:25, 18:25)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Castellani 1, Jeric 12, Milic 2, Riccobon 10, Skilitsis 12, Stefani 4, Dessanti (L1), Petaros (L2), Grassi, Mania' 0, Trento, Vremec 1.

Sloga Tabor Studio Vegliach je na domačih tleh klonila pred tržiškim Fincantierijem z gladkim 0:3, kar je pa vendarle prehuda kazen za domače odbojkarje, ki bi si po prikazani igri prav gotovo zaslužili kaj vec, oziroma vsaj kak niz. Žal pa se je ponovilo tisto, kar postaja že stalnica: slogaši igrajo dobro do treh četrtin seta, nato pa se nerazumljivo zbegajo, začnejo grešiti, ne igrajo več dovolj povezano, kar jih še bolj zbega in s svojimi napakami olajšajo pot nasprotnikom do zmage. Tokrat so slogaši dobro servirali, v napadu sta bila najboljša Peter Jerič in Nicola Skilitsis, na centru se je izkazal Elia Riccobon vsakič, ko je sprejem deloval. Ko pa prve žoge niso bile več natančne, je bila onemogočena hitra igra, kar so seveda nasprotniki pridno izkoristili. Že naslednjo soboto bo v skupini za obstanek derbi med Sočo in Slogo Tabor Studio Vegliach, ki sta še obe brez točk.

ŽENSKA C-LIGA

Pordenone Volley - Zalet ZKB Trst Gorica 3:0 (25:15, 23:25, 25:10, 25:15)

ZaleT: Furlan 5, Ilaria Misciali 12, Stergonšek 9, Tromba 3, Vattovaz 2, Winkler 5, Lovriha (L) , Giurda, Grilanc 0, Francesca Misciali, Surian 4. Trener: Nicholas Privileggi

V Pordenon so zaletovke odšle okrnjene, saj se je med tednom poškodovala Francesca Misciali (ki je s prav tako poškodovano soigralko Vanesso Giurda tekmo spremljala s klopi), letos najučinkovitejša napadalka Zaleta. Prav to je verjetno psihološko vplivalo na zaletovke, ki so, žal, odpovedale, kot je razvidno že iz izidov v posameznih setih. Proti Pordenoneju bi morale vsekakor zaigrati na višku, ce bi hotele računati na uspeh, kar se pa tokrat ni zgodilo: sprejem ni bil vedno točen, tako da so bile podaje zelo visoke, proti ekipi s tako visokim blokom pa je predvidljiv napad brez možnosti za uspeh. Tudi servis je bil premalo agresiven, sicer zelo dobra obramba pa tokrat ni bila dovolj.

Zaletovke so osvojile drugi set, v katerem je zaradi lažje poškodbe morala z igrišča glavna podajačica, kar je domačo ekipo precej zmedlo, ko se je spet vrnila v igro, pa je tekma ponovno postala povsem enosmerna.

Na tak nastop bo treba seveda takoj pozabiti in odločno startati na novo zmago, ko v soboto prihaja v Repen skromni tržaški Eurovolleyschool.