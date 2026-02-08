SloVolley ZKB in Soča uspešna

ŽENSKA C-LIGA

Stella Volley – Zalet ZKB 3:0 (25:17, 25:23, 25:16)

Zalet ZKB: Vattovaz 2, Kovačič 8, Močnik 9, Skerk 6, Kalin 7, Lizza 2, Briscech (L), Pertot 0, Grilanc 0, Marion 0, Ban nv, Cassanelli nv.

Odbojkarice Zaleta ZKB so nocoj naletele na črn dan in gladko klonile proti nasprotniku, ki bi bil sicer premagljiv. Čeprav tega ne jemljejo kot alibi, moramo zapisati, da so zaigrale v zdesetkani postavi. Zaradi službenih obveznosti je bila odsotna Anna Ciuch, Nina Kovačič je igrala kljub težavam z ramo, Martina Lizza pa je prvič zaigrala v standardni postavi, potem ko si je na treningu gleženj poškodovala Breda Ban, njena odsotnost pa se je poznala predvsem v obrambi. Tako prvi kot tretji niz so zaletovke gladko izgubile. V drugem so v začetku nekaj časa vodile, a so nasprotnice v bistvu ves čas narekovale tempo igre in zasluženo zmagale.

“Po tekmi v Tarcentu smo mentalno popustile. Škoda, ker so bile tri točke v našem dosegu. Zdaj nas čaka teden pavze, ko bomo sprostile glavo in spet iskale svojo igro, ker danes res nismo zaigrale, tako kot znamo,” je po tekmi komentirala trenerka-igralka Demi Vattovaz.

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB – Mariano 3:0 (25:16, 25:21, 25:19)

SloVolley ZKB: Bulfon 26, Castellani 1, Jerič 4, Komjanc 9, Sutter 4, Terpin 8, Dessanti (L), Bensa 1, Micali 1. Trener Ambrož Peterlin

Igralci SloVolleyja ZKB so takoj pozabili na spodrsljaj iz prejšnjega kroga in v zadnji tekmi prvega dela prvenstva prepričljivo premagali ekipo iz Mariana, ki zaseda četrto mesto in si je tudi že zagotovila nadaljnje nastopanje v skupini za napredovanje.

Naši odbojkarji so zelo odločno začeli in v prvem setu povsem nadigrali nasprotnika, svojo premoč so nato uveljavili tudi v naslednjih, tudi če so nasprotniki dosegli nekaj točk več. Mariano se je srčno boril, saj ni imel česa izgubiti, a je bila razlika med ekipama prevelika. To se je poznalo vsakič, ko so nasprotniki dosegli kako točko več, a so igralci SloVolleyja ZKB takoj odločno odreagirali. Napad je slonel na tokrat res neustavljivem Bulfonu, ki je dosegel tudi največ točk.

Trener Ambrož Peterlin: »S to tekmo smo hoteli popraviti nekoliko slabši vtis s prejšnjega tedna, kar nam je povsem uspelo. Obenem sem želel, da bi skozi igro popravili oziroma izboljšali svoje šibke točke. Prvi del smo zaključili na prvem mestu, kar pa nič še ne pomeni, saj bo v drugem delu vsaka tekma nadvse pomembna, in ekipa, ki si želi napredovanja v višjo ligo, si ne bo smela privoščiti nobene napake.«

ŽENSKA D-LIGA

Soča – Mossa 3:0 (25:23, 25:23, 25:19)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 10, Piva 9, Komic 17, Menis 1, Paulin 14, Cotič 3, D’Amelio (L1), L. Berzacola 0, A. Berzacola 1, Buna (L2), Tosolini, Tognolli 0, Volčič. Trener: Orel

MOŠKA D-LIGA

SloVolley Studio Vegliach – Mariano 1:3 (20:25, 28:26, 24:26, 25:27)

SloVolley Studio Vegliach: Svetina, Vattovaz, G. Manià, Durastante, Grassi, Boezio, Petric (L), Soranzio, nv. Vremec, Segre, Kalc, Mezzari, Brosch. Trener: L. Manià

Na tekmi v zadnjem krogu rednega dela, ki ni odločala o ničemer (kot znano se je SloVolley Studio Vegliach že pred tem uvrstil v play-off, medtem ko bo Mariano igral v skupini za napredovanje), se je trener Loris Manià odločil, da je dal možnost za igro predvsem mlajšim igralcem, ki so imeli v prvenstvu manj možnosti za igro. Mladi odbojkarji niso zaigrali slabo, a so naredili, predvsem v končnici nizov nekaj več napak, ki so jih tako stale zmage. "Igrati bi morali nekoliko bolj zagrizeno v končnici niza. Takrat smo vedno naredili kakšno napako," je pojasnil trener. "S prihodnjim tednom se začnemo pripravljati na play-off. Trije odbojkarji so rahlo poškodovani, morali bomo tako delati z utežmi in tehniko, tako da bomo čez dva tedna pripravljeni in vsi zdravi," je še zaključil.