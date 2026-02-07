Pol ducata golov v mreži Juventine, Sovodnje zadihalo

NOGOMET
ELITNA LIGA
Nuova Pordenone – Juventina 6:1 (1:1)
Strelci: 23. Zorzetto (P), 44. Samotti, 52. Toso (P), 57. Zorzetto (P), 67. Toffoli (P), 75. Toffoli (P), 76. Borsato (P)
Juventina: De Mattia, Loi, Cocetta, Tuccia, Russian, L. Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Liut, Grion, Pagliaro. Trener: Visintin.
1. AMATERSKA LIGA
Sovodnje – La Fortezza 1:0 (0:0)
Strelec: 92. M. Juren 11-m
Sovodnje: Mingrone, Cibini (L. Predan), Baldassi, Guastella (Umek), Feri, Paravan, M. Predan, Mauri, Formisano, Neskovič, M. Juren. Trenerja: D. Černe in E. Lutman.
Več v jutrišnji (nedeljski) izdaji Primorskega dnevnika