Sobota, 07 februar 2026
Pol ducata golov v mreži Juventine, Sovodnje zadihalo

V prvenstvu nogometne elitne in 1. amaterske lige

Jan Grgič |
FJK |
7. feb. 2026 | 17:40
    Pol ducata golov v mreži Juventine, Sovodnje zadihalo
    Juventina (na arhivski fotografiji) je utrpela pekoč poraz v Pordenonu (TIBALDI)
NOGOMET

ELITNA LIGA

Nuova Pordenone – Juventina 6:1 (1:1)

Strelci: 23. Zorzetto (P), 44. Samotti, 52. Toso (P), 57. Zorzetto (P), 67. Toffoli (P), 75. Toffoli (P), 76. Borsato (P)

Juventina: De Mattia, Loi, Cocetta, Tuccia, Russian, L. Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Liut, Grion, Pagliaro. Trener: Visintin.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – La Fortezza 1:0 (0:0)

Strelec: 92. M. Juren 11-m

Sovodnje: Mingrone, Cibini (L. Predan), Baldassi, Guastella (Umek), Feri, Paravan, M. Predan, Mauri, Formisano, Neskovič, M. Juren. Trenerja: D. Černe in E. Lutman.

