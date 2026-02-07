Snežna plazova v Valtellini in na Trentinskem zasula več ljudi

V Alpah sta danes pod snežnim plazom umrla dva človeka, tretjega so rešili. Še en plaz je zasul štiri ljudi, a so jih uspeli rešiti.

Plaz v Valtellini v Lombardiji je okoli poldneva zasul tri turne smučarje, dva sta umrla, tretjega so izpod snega rešili nepoškodovanega. Na območju, kjer se je sprožil plaz, je razglašena velika nevarnost plazov.

Na Trentinskem pa je plaz na območju Forte Buso zasul štiri turne smučarje, a so vse rešili izpod snega. Eden od njih je v življenjski nevarnosti, drugi ima hude poškodbe, dva pa lažje.