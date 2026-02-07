Prva zlata kolajna za Italijo

Hitrostna drsalka Francesca Lollobrigida je na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini priborila Italiji prvo zlato kolajno. Petintridesetletna Rimljanka (rojstni dan slavi ravno danes) je na preizkušnji na 3000 metrov slavila z novim olimpijskim rekordom. Razdaljo je premagala v času 3:54,28. Prvič je osvojila zlato olimpijsko kolajno, saj je z iger pred štirimi leti v Pekingu domov odnesla srebrno (na 3000 m) in bronasto kolajno (na tekmi s skupinskim startom). Lollobrigida je 2,26 sekunde ugnala Norvežanko Ragne Wiklund, tretja je bila Kanadčanka Valerie Maltais (+ 2,65).