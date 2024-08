SloVolley ZKB nadaljuje pripravo pri nas

Uradno se je nova sezona SloVolleya začela v torek v Štandrežu, dejansko pa že veliko pred torkovim treningom. Ekipa, ki bo v prihajajoči sezoni nastopala v državni B-ligi, je z izjemo dveh tednov v avgustu redno trenirala celo poletje, tako da je bilo tokratno snidenje le dobrodošlica pri nas po pripravah v Mežici. Zbranim odbojkarjem in trenerski ekipi z Ambrožem Peterlinom na čelu sta dobro delo in vso srečo izrazila predsednik Olympie Filip Hlede ter športna direktorja Matija Komjanc (Olympia) in David Jercog (Sloga Tabor). Goriški in repenski klub bosta tudi v tej sezoni v okviru projekta SloVolley nosilca članske ekipe.

Zadovoljni s pripravami

Po poletnih treningih so odbojkarji SloVolleya s pripravami na novo sezono začeli 18. avgusta v Mežici, kjer je ekipa trenirala teden dni. Zaradi delovnih obveznosti so nekateri igralci opravili nekaj manj dni treningov, kljub temu je bil trener z opravljenim delom zadovoljen. »Vsi novinci so že dobro vključeni, z ostalimi so zelo vestno vadili. Poletno delo je omogočilo, da smo v Mežici lahko izpustili uvodni pripravljalni del. Veliko smo zato že delali na tehniki in taktiki, oziroma na porazdelitvi vlog na igrišču,« je vadbo na pripravah opisal Peterlin, ki je tam vodil tudi kondicijsko vadbo na atletskem stadionu. Ali bo vlogo kondicijskega trenerja ob povratku domov prevzel spet Federico Battistutta, še ni znano, ob Petelinu ostaja zaenkrat samo pomočnik Matija Corsi.

Prvi nastop 14. septembra

Prvi uradni nastop bo prenovljeni SloVolley ZKB - bančni zavod, kot nam je potrdil predsednik Olympie Filip Hlede, jim bo kot glavni sponzor stal ob strani tudi v višji državni B-ligi - dočakal drugi vikend septembra, 14. in 15., na pokalu Bazoviških žrtev.