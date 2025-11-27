VREME
Odbojkarska C-liga

SloVolley ZKB se je moral potruditi

V medtedenskem krogu v moški odbojkarski C-ligi so Peterlinovi fantje osvojili vse tri točke

Spletno uredništvo |
Gorica |
26. nov. 2025 | 22:52
    SloVolley ZKB se je moral potruditi
    Odbojkarji SloVolleyja ZKB na arhivski fotografiji (FOTODAMJ@N)( Damjan Balbi / FOTOGRAFI )
ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB – Fiume Veneto 3:1 (20:25, 25:23, 25:21, 26:24)

