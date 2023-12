SloVolley zmagal po maratonu in ostaja neporažen

SloVolley ZKB - Pordenone 3:2 (25:22, 25:19, 22:25, 18:25, 17:15)

SloVolley: Jereb 2, Terpin 14, Antoni 7, Riccobon 1, Komjanc 6, Giusto 11, Margarito (L1), Dessanti (L2), Jerič 0, Kosmina 0, Castellani 0, Skilitsis 1, Buri 22. Trener: Peterlin.

SloVolley ZKB se je na prvi domači tekmi v Repnu moral kar namučiti. V tekmi kroga proti drugouvrščenemu Pordenonu je tokrat zmagal šele po petih nizih in tako ostaja v moški C-ligi še neporažen. Četudi je bilo v igri več napak, se je vnovič izkazalo, da je moč združene ekipe Sloge Tabor in Olympie ravno v kolektivu. Trener Peterlin je v ključnih trenutkih znal na igrišče postaviti najboljšo ekipo, vsi na klopi so ob pravem trenutku prispevali svoje in pripomogli k zmagi.

Začetek je sicer kazal drugačen razplet, saj so Komjanc in ostali že vodili 2:0 v nizih. Najboljši je bil prvi niz, v katerem je SloVolley stalno vodil, Pordenone pa več grešil (9 direktnih napak). V drugem nizu pa so domači igralci nasprotnike ujeli šele pri 18. točki. Pri 19:18 je domača ekipa prvič povedla, s serijo dobrih napadov in blokov (v tem delu se sta se izkazala Terpin in Antoni) je spreobrnila rezultat in povedla 2:0.

V tretjem nizu se je zgodba ponovila, a sta si ekipi izmenjali vlogo. SloVolley je ves čas vodil, zadnjič še pri 19:18, nato pa je v ospredje stopil Pordenone, z napadi in bloki prevzel naskok in prvi osvojili 25. točko.

Po porazu se SloVolley ni pobral, tako da je imel v četrtem nizu ves čas podrejeno vlogo. Pordenone se je v tem nizu izkazal v obrambi, v napadih pa vsakič dobil pravo rešitev. SloVolley je manjšo reakcijo pokazal le v končnici, ko je že zaostajal 15:19 in se približal na 18:21. A je bilo to tudi vse, saj je Pordenone zmagal 18:25.

V petem nizu je Peterlin vnovič premešal karte. Komjanca, ki je igral v četrtem, je spet zamenjal Giusto, namesto Terpina pa je vstopil Kosmina.

Začetek ni obetal dobrega, saj je Pordenone obdržal ritem iz četrtega niza in vodil vse do 12. točke. A jih je takrat izdalo nekaj napak v napadu (kjer pred tem niso grešili), medtem ko je SloVolley z Burijem, ki je bil od drugega niza dalje edina nerešljiva uganka v napadu (na koncu 22 točk), izenačnil sprva 13:13, nato še 14:14. Prvo set žogo si je SloVolley priigral z blokom (15:14), a je prednost izničil korektor Collalto (ki je bil z napadalcem Nikolovom najprodornejši). Do zmage so se Peterlinovi varovanci, ki so v tem delu igrali zelo zbrano, naposled dokopali po zaslugi dveh napak Pordenona.