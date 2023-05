Soča dosegla obstanek

Soča ZKB Lokanda Devetak - Fincantieri 3:1 (25:22, 25:19, 15:25, 30:28)

Soča: Černic 10, Persoglia 8, Mukuc 15, Juren 24, Miklus 8, Vižintin 24 Čavdek (L1), Hlede 1, Antoni 0, Venuti (L2), Conte, Boškin in Manfreda nv. Trener: Battisti.

Soča ZKB Lokanda Devetak je v odločilni zadnji tekmi skupine za obstanek v moški C-ligi premagala Fincantieri in se veselila obstanka v ligi. Nasprotniki so bili boljši samo v tretjem nizu, ko so Sočo pokopale napake, v ostalih pa je so bili sovodenjski odbojkarji (za katere so igrali tudi trije igralci under 17, Makuc, Vižintin in Miklus) boljši.

V nižjo ligo je ob Slogi Tabor nazadoval Fincantieri, ob Soči pa so v C-ligi obstale še Prata in Triestina volley.

V skupini za napredovanje pa je Cus premagal Pordenone s 3:1 in se tako veselil vrnitve v B-ligo po eni sezoni. Po zmagi Mortegliana je slednji prevzel tretje mesto, SloVolley pa končal na četrtem.

1. niz Soča je v prvem nizu dobro začela in povedla 11:8 in še 18:14. Pred koncem je Fincantieri izenačil 22:22, a sta na koncu dva asa Jurna zapečatila končni izid in vodstvo z 1:0.

2. niz Podobno kot v prvem nizu je tudi tokrat Soča držala vajeti igre v svojih rokah in povedla 20:14 in še 21:18, a na koncu dopustila, da se je Fincantieri približal na 23:19. Na koncu sta o zmagovalcu spet odločala dva asa, tokrat ju je podpisal Miklus.

3. niz Tretji niz se je končal po hitrem postopku: Fincantieri je vodil od začetka do konca. Pri Soči je bilo preveč napak.

4. niz Najbolj izenačen niz, ki se je razpletel šele v končnici. Prvi je povedal Fincantieri 10:12, Soča pa je izenačila pri 17:17. Spet so tržški odbojkarji prevzeli vodstvo 18.21 in še 22:23, ko je Soča na krilih navijačev, ki so zapolnili telovadnico v Sovodnjah spet reagirala. Izenačila je 24:24 in še 25:25, imela tri zaključne žoge in izporistila tretjo za končnih 30:28. Pri Soči so v tem nizu omejili predvsem napake.

Trener Lucio Battisti: »Škoda, da smo šele na zadnji tekmi sezone morali doseči obstanek, a nam je uspelo. Bili smo tudi blizu play-offa, a se z mlado ekipo izšlo drugače, a vselej pozitivno. Pohvala gre vsem igralcem, posebej hvala pa tudi današnji publiki, ki je bila pravi osmi možn na igrišču.«