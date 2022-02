Soča ZKB Lokanda Devetak je klonila po štirih nizih

Deželno prvenstvo moške C-lige se je po daljši prekinitvi danes spet začelo s tekmo 10. kroga moške C-lige med Prato in Sočo ZKB Lokanda Devetak.

S 3:1 je prevladala višjepostaljena Prata, ki se je sicer ves čas borila enakovredno s Sočo, v končnicah pa je bila prisebnejša.

Prvi so v vodstvo sicer prešli Battistijevi fantje, saj so v prvem nizu igrali prodorno na servisu in napadu ter tako presenetili nasprotnika. V nadaljevanju take prevlade ni bilo, sta si pa bili ekipi ves čas zelo enakovredni, izenačeno je bilo vsakič do 20. točke, nakar pa je Prata ušla tudi po zaslugi napak Sovodenjcev. »Preveč je bilo nerodnih napak v končnicah. Pozna se, da smo izgubili ritem tekem. Fantje so se potrudili, a v končnicah niso bili natančni, Prata pa je povrh še izkoristila domače igrišče,« je po tekmi povedal trener Battisti. Poznalo se je, da je Soča tudi igrala v nepopolni in zato spremenjeni postavi. Namesto standradnega korektorja Manfrede, ki je bil službeno zaseden, je igral bloker Devetak, na centru pa Delle Case. Trener je izkoristil vse razpoložljive igralce, zamenjal tudi podajalca – vstopil je Cavallaro, da je Černic lahko igral na korektorju, a nič ni obrodilo zaželjenih sadov.

Prata - Soča ZKB Lokdanda Devetak 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:21)

Soča: Cavallaro 0, Devetak 21, Černic 10, Persoglia 5, Delle Case 4, Margherito (L), Hlede 14, Makuc 0, Venuti 2, Cotič 0. Trener: Battisti.