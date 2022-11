Soča ZKB Lokanda Devetak prekinila zmagoviti niz, SloVolleyu točki

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Mortegliano 1:3 (23:25, 25:16, 17:25, 13:25)

Soča: Černic 5, Persoglia 5, Devetta 8, Čavdek (L1), Hlede 10, Makuc 2, Juren 21, Vižintin 20, Boškin 0, Conte 0, Antoni 0, Miklus nv, Devinar nv., Venuti (L2). Trener: Battisti.

Pordenone – SloVolley ZKB 2:3 (11:25, 27:25, 15:25, 25:20, 14:16)

SloVolley: Hlede 4, Cotič 21, Kosmina 12, Kante 7, Komjanc 13, Antoni 0, Cobello 12, Terpin 4, Corsi 0, Gianeselli 0, Margharito (L1), Čavdek (L2). Trener: Manià.

SloVolley se z gostovanja v Pordenonu vrača s točkama in drugo zaporedno zmago, kar daje igralcem zagotovo novega elana. Uvodni niz je sicer napovedoval za združeno ekipo lažji razplet tekme, saj so ga Cotič in ostali s suvereno igro v vseh elementih gladko osvojili. V drugem nizu pa take igre niso uspeli ponoviti, saj je na drugi strani Pordenone pritisnil na plin in hitro prevzel več točk naskoka. Na koncu je bilo že 24:19 za gostitelje, a se Maniajevi varovanci tokrat niso vdali, zaostanek nadoknadili in celo povedli 24:25, a se v končnici ni izšlo: Pordenone je dosegel točko z napadom in dva uspešna bloka.

Tak poraz pa ni potrl igralcev združene ekipe, ki so v tretjem spet brez težav prevladali, takega ritma pa niso ponovili v četrtem, ko je Pordenone spet prevzel vajeti v svoje roke in jih do 25. točke ni izpustil iz rok. Pri izidu 2:2 v nizih je bil potreben še peti niz, ki ga je SloVolley začel z vodstvom 4:1, po 4:4 pa se je vnel boj za vsako točko, ki se je končal šele v končnici na razliko. Tokrat pa je bil v napetem finišu uspešnejši SloVolley. »Pozitivna je druga zmaga. Škoda za drugi niz, ki je bil sicer že izgubljen, a smo se uspešno vrnili v igro. Pomembna je bila tudi zmaga v zadnjem nizu,« je po teki povedal pomočnik trenerja Ambrož Peterlin.

Združena ekipa je zdaj prevzela nekaj več točk naskoka nad Pordenonejem in je šesta. V prihodnjem krogu jo čaka zadnjeuvrščena Prata v domači telovadnici.

Fiume Veneto – Sloga Tabor Studio Vegliach 3:0 (25:11, 25:23, 25:21)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Castellani 1, Jerič 15, Riccobon 4, Skilitsis 9, Smeraldi 1, Stefani 0, Dessanti (L), Grassi 3, Kralj, Manià 4, Mesar, Vremec 0. Trener: Berlot.

Na gostovanju v Fiume Venetu je Sloga Tabor Studio Vegliach doživela gladek poraz, ki je bil glede na položaj obeh ekip na lestvici sicer pričakovan. Slogaši so nastopili okrnjeni, saj je bil iz službenih obveznosti odsoten Denis Milič, Jordan Trento pa je še vedno poškodovan. Trener Berlot je moral tako nekoliko spremeniti postavo, saj je bil v bistvu brez pravih korektorjev. Tako se v prvem setu naši odbojkarji nekako niso znašli in Libertas ga je osvojil brez večjih težav. V nadaljevanju je šlo slogašem bolje od rok, upirali so se veliko bolj enakovredno, izvedli nekaj lepih akcij zlasti na mreži, za kak preobrat pa je bilo kljub temu premalo. Domačini so jih velikokrat presenetili z »umazanimi« žogami, ki predstavljajo za mlade igralce vedno dokaj nerešljivo težavo. V vrstah Sloge Tabor Studio Vegliach je bilo tudi tokrat preveč nihanj, servisi so bili prelahki, veliko je bilo tudi zgrešenih, kar je boljši nasprotnik seveda vsakič izkoristil. Tokrat je veliko časa igral 14 letni Daniel Manià, ki zasluži pohvalo za svoj samozavesten nastop.