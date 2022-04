Sovodnje brez četrtfinala

NOGOMET

OSMINA FINALA DEŽELNEGA POKALA 2. AMATERSKE LIGE

Isontina – Sovodnje 2:1 (0:1)

Strelec za Sovodnje: 27. Vižintin

Sovodnje: Zanier, Komjanc, Simčič (Juren), Rijavec, Falcone, Ribolica, Semolič, Umek, Žibernik (Tomšič), Dornik (Vižintin), Čavdek. Trener: Trangoni.

Sovodenjci so igrali, Isontina, ki vodi v skupini E 2. AL, pa je zadela in zmagala ter se tako uvrstila v pokalni četrtfinale. Belo-modri so v prvem polčasu povedli z Vižintinom, ki je zamenjal Jana Dornika. V drugem polčasu so gostje v Šlovrencu še naprej napadali, toda Isontina je dvakrat premagala vratarja Zanierja. Sovodnje bo v nedeljo v prvenstvenem krogu na domači zelenici gostila Mosso.