Španski kolesar Pello Bilbao prvi na vrhu Krvavca

Španec Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) je zmagovalec četrte, kraljevske etape dirke po Sloveniji. Na trasi od Škofljice do vrha Krvavca (147,2 km) je bil najmočnejši v zadnjih 100 m vzpona. Deveto mesto je zasedel najboljši Slovenec Domen Novak, skupno vodstvo pa je obdržal Italijan Giovanni Aleotti.

Za 34-letnega Baska je bila to 17. zmaga v karieri in prva letos. Z uspehom na plaži na Krvavcu se je poklonil pokojnemu moštvenemu kolegu Švicarju Ginu Mäderju. Ta je umrl 16. junija lani na dirki po Švici.

Odločitev o zmagovalcu je pričakovano padla v zadnjih 20 km na poti do plaže na Krvavcu. Takrat so ekipe z najboljšimi v skupnem seštevku namreč hitro lovile in dobrih devet kilometrov pred ciljem tudi ulovile zadnjega ubežnika. Med njimi je bil večji del etape tudi Slovenec Mihael Štajnar (Ljubljana Gusto Santic).

Skupino najboljših z okoli 60 kolesarji je do vznožja kategoriziranega klanca na Krvavec (11,7 km/7,7 %) pripeljal slovenski as Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), nato pa zaostal, saj mu dolgi in strmi klanci ne ustrezajo.

Ritem so proti vrhu narekovale številne ekipe, prvi napad pa je uprizoril Bilbao in s sabo odpeljal Aleottija (Bora-hansgrohe) in italijanskega veterana Domenica Pozzoviva (VF Group-Bardiani CSF). Kasneje se jim je pridružil še Britanec Paul Double (Polti Kometa).

Četrti zmagovalec Krvavca je bil znan v zadnjem kilometru. Največ moči na najbolj strmem odseku je imel Bilbao, ki je v zadnjih 100 m odsprintal mimo tekmecev in ciljno črto prečkal tri sekunde pred Doublom in Aleottijem. Najboljši Slovenec je bil Novak (UAE Team Emirates), ki je ciljno črto prečkal kot deveti s 17 sekundami zaostanka.

V skupnem seštevku je zeleno majico vodilnega obdržal Aleotti, ki ima pred zadnjo etapo 12 sekund naskoka pred Bilbaom.