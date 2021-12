Športel o bodočem Stadionu 1. maja

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil predsednika Športnega združenja Bor Gorazda Pučnika, predsednika ZSŠDI Ivana Peterlina in občinskega svetnika Stefana Ukmarja. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi košarkarske D-lige med Kontovelom in Domom ter zmago odbojkarjev Sloge Tabor Eutonia v C-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne 1. amaterske lige med Domiom in Mladostjo. Namesto vprašanja s terena je sodelavec Martin Poljšak poizvedoval o mnenjih glede projekta novega Stadiona 1. maja.

Klikni in oglej si oddajo