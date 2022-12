Športel o Jadranu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil trenerja Jadrana Monticolo&Foti Deana Oberdana ter košarkarja Boruta Bana in Sašo Malalana. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo ženske odbojkarske C-lige med Zaletom ZKB in Fagagno ter tekmo moške odbojkarske C-lige med Slogo Tabor Studio Vegliach in Triestino Volley, kamere deželnega sedeža Rai pa derbi nogometne 1. amaterske lige med doberdobsko Mladostjo in bazovsko Zarjo ter pogovor z namiznoteniškim igralcem Matteom Parenzanom, ki je prejšnji teden prejel priznanje Občine Trst. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin.

