Športel o Jadranu in športni fotografiji

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil trenerja Jadranove članske ekipe Walterja Vatovca, športnega vodjo Borisa Viteza in fotografa Mitjo Emilija, ki je pred kratkim prejel prestižno mednarodno nagrado. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med štandreško Juventino in tržaškim San Luigijem ter tekmo moške odbojkarske B-lige med SloVolleyjem in Silvolleyjem iz Padove, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago odbojkaric Zaleta v C-ligi.

Klikni in oglej si oddajo