Športel o SloVolleyu

Glavna tekma ponedeljkove oddaje Športel na TV Koper Capodistria je bila odbojka, točneje združena ekipa SloVolley. Pomočnik trenerja Ambrož Peterlin ter igralca Vasilij Kante in Štefan Čavdek so spregovorili o nastanku projekta in o dosedanjih nastopih v prvem delu moške C-lige.

Sodelavka Katja Canalaz je poročala s tekme Jadrana Monticoli&Foti, ki je ugnal Pordenone, in s tekme odbojkarjev Soče ZKB Lokanda Devetak, ki so klonili proti vodilnemu Cusu v moški C-ligi, gledalci pa so si lahko ogledali tudi prispevek nogometašev Krasa, ki so remizirali v Repnu.

