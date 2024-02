Športel o športnih dejavnostih pri Skladu Mitja Čuk

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednico Sklada Mitja Čuk Stanko Čuk in vzgojitelja Sandija Stefančiča, ki sta spregovorila o športnih dejavnostih oseb s posebnimi potrebami. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele poraz Krasa Repen v gosteh proti tržiškemu UFM v nogometni promocijski ligi in dejavnost mladih karateistov zgoniškega Shinkai Karate Cluba, kamere deželnega sedeža Rai pa letošnjo izvedbo zamejskega smučarskega prvenstva za 41. Pokal ZSŠDI v organizaciji SK Devin in slovesnost ob poimenovanju konferenčne dvorane na novem sedežu ZSŠDI po profesorju Bojanu Pavletiču. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval trener Shinkai Karate Cluba Elia Hrovatin.

