Športel o Zaletu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil spremljevalca združene ženske odbojkarske ekipe Zalet ZKB FerroJulia ter odbojkarici Demi Vattovaz in Matejo Gulič. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo košarkarske C-lige med Kontovelom in ekipo Calligaris Corno di Rosazzo. Sodelavka Neža Zobec je obiskala člane JD Dolga Krona in se pogovorila z jahačico Marto Kravos in predsednikom Andrejem Kosmačem, ki je tudi sodeloval v rubriki Športna anekdotica.

