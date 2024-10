Športel stopa v novo sezono

Danes (ponedeljek) ob že običajnem terminu ob 18. uri se na domače televizijske ekrane vrača oddaja o slovenskem športu v Italiji (pa ne samo) Športel. V živo jo bo s studia TV Koper Capodistria v Kopru vodil Igor Malalan, ki bo vsakič gostil glavne protagoniste: športnike, trenerje, predsednike, odbornike ter druge, ki so na katerikoli način soudeleženi na športnem področju.

»V terenski ekipi bo prišlo do sprememb, ker nas zaradi službenih obveznosti zapuščata Martina Bearzi in Katja Canalaz, katerima se v redakciji zahvaljujemo za odlično opravljeno delo. Kdo bosta novi sodelavki v novi sezoni, bodo gledalci izvedeli v prvi ponedeljkovi oddaji. V ekipi ostajajo že izkušeni Jasmina Gruden in Neža Zobec,« je dejal Malalan, za katerega bo že 32. sezona na koprski televiziji. Športel bo tudi v novi sezoni »vztrajal« do konca maja.