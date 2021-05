Športel z gospodarstveniki

Ponedeljkov Športel je minil v znamenju zanimivega pogora v studiu s predsednikom Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Robertom Frandoličem in predsedikom Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivanom Peterlinom. V pogovor se je po videopovezavi vključil tudi predsednik ŠD Sovodnje in podjetnik Ladi Tomšič. Pogovarjali so se o vključevanju in podpori gospodarstvenikov amaterskemu športu. Sodelavec Martin Poljšak se je pogovarjal s predsednico SK devin Marjanko Ban.

Klikni in oglej si oddajo