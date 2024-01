Športel z odbojkarskimi trenerji

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil trenerja Soče Lucia Battistija, trenerja SloVolleyja Ambroža Peterlina in trenerja Luke Koper Marka Kalca. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmago Juventine v nogometni elitni ligi in poraz Jadrana Gostol v košarkarski meddeželni B-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa srečanje, ki je potekalo na sedežu ZSŠDI, kandidatov za nastop na Europeadi v dresu nogometne reprezentance Slovencev v Italiji (Žile). Sodelavka Jasmina Gruden je v športni dvorani na Čarboli med gledalci poizvedovala, kaj menijo o izstopu Bora in Brega iz projekta Jadran. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala odbornica Juventine Maja Peterin.

