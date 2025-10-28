Športel z rolkarji kriške Mladine

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika AŠD Mladina Petra Sedmaka, podpredsednika Boris Bogatca in odbornico ter trenerko rolkarjev kriškega društva Jano Prašelj. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi nogometne 3. amaterske lige med Primorjem 1924 in Primorcem ter tekmo ženske odbojkarske C-lige med Zaletom in ekipo Stella Volley, kamere deželnega sedeža Rai pa goriški derbi nogometne elitne lige med Pro Gorizio in Juventino ter slovenski derbi košarkarske deželne divizije 2 med Sokolom in Bregom. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala Zaletova odbojkarica Irina Bezin.

