Športna nedelja: Juventini je bil dovolj gol

NOGOMET

ELITNA LIGA -

Primorje - Codroipo 2:0 (1:0)

Primorje: Zuani, Kuniqui, Poropat, Pagliaro, Benzan (Selakovič), Bucca, Sadik (Sassonia), Gridel (Pisani), Mormile, Školnik, Zarattini (Lizzul). Trener: Campo.

Izključen: Poropat v 30. minuti

Tekma se je za Primorje odločila že v prvem delu, ko so nasprotniki povedli. In to po »zaslugi« napake Primorje. Sledila je izključitev Poropata, kar je še dodatno otežkočilo nastop. V desetih je Primorje sicer zaigralo in skušalo reagirati. Dvakrat je bil nevaren Lizzul, a je piko na i postavil Codroipo v podaljšku drugega polčasa.

PROMOCIJSKA LIGA -

Juventina - Trieste Calcio 1:0 (0:0)

Strelec: Cuca v 69. minuti

Juventina: Furios, Marini, Del Negro, Racca, Stabile, Goz, Kožuh, Selva, Kerpan, Hoti. Trener: Sepulcri.

Juvetina je proti tržaškemu nasprotniku ves čas imela premoč in si priigrala več čistih priložnosti. V izdihljajih prvega dela je bil nevaren Selva, ki je zgrešil, četudi sam pred golom. Po 24. minutah drugega dela je bil uspežen Cuca po predložku Goza. Napsoled je bila to udi edini gol, ki je bil tudi dovolj za zmago. Pred koncem je priložnost za podvojitev zapravil Hoti po podaji Kerpana.

Štadreško moštvo je z zmago napredovalo za dve mesti in je zdaj osmo z 31 točkami, prav toliko jih ima Staranzano mesto više.

2. AMATERSKA LIGA -

Primorec - Moraro 2:1 (0:0)

Strelca: Tuberoso v 63., Piras v 75.

Primorec: Sorrentino, Fedele, Grego (Fontanot), R. Dicorato, Frangini, Tuberoso, Capraro (Mania), Buonpane (G. Dicorato), Castrillon (Tuccio), Piras, Iadanza. Trener De Sio.

Primorec je brez težav prevladal nad nižjepostavljenim Morarom. V prvem polčasu sta se ekipi sicer šele spoznavali, bolj razigrano je bilo v drugem delu, ko so padli tudi vsi trije goli. Predvsem Primorec je v tem delu zaigral tako kot zna. Po več priložnostih sta mrežo zatresla naprej Tuberoso, nekaj minut kasneje pa še Piras. Gostje so častni gol dosegli proti koncu srečanja.

KOŠARKA

DEŽELNA C-LIGA SILVER - 18.00 v Sacileju: Sacile - Bor Radenska

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA - 18.00 v Guminu: Volley Ball - Olympia