Sobota, 25 oktober 2025
Športna sobota

Športna sobota: na igriščih danes pestro tako popoldne kot zvečer

V nogometni elitni ligi Juventina v gosteh, kakor tudi odbojkarji Soče SloVolley v B-ligi, zvečer tudi košarkarski derbi v Nabrežini

Spletno uredništvo |
FJK |
25. okt. 2025 | 11:58
    Športna sobota: na igriščih danes pestro tako popoldne kot zvečer
    Nogometaši Sistiane Sesljana bodo danes gostili Azzurro iz Premariacca (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

ELITNA LIGA

15.30 v Gorici, Ul. Capodistria: Pro Gorizia – Juventina

PROMOCIJSKA LIGA

15.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Azzurra Premariacco

1. AMATERSKA LIGA

15.30 v Sovodnjah: Sovodnje – Cormonese

KOŠARKA

C-LIGA

20.30 v Trstu, Stadion 1. maj: Bor Radenska – Spilimbergo

DEŽELNA DIVIZIJA 1

18.00 v Trstu, na Judovcu: Servolana – Kontovel

DEŽELNA DIVIZIJA 2

18.00 v Nabrežini: Sokol Franco – Breg SV Impianti

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

18.00 v Monseliceju: Monselice – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak

ŽENSKA D-LIGA

20.00 v Mošu: Mossa – Soča Lokanda Devetak ZKB

17.30 v Repnu: Zalet – Polisigma

MOŠKA D-LIGA

18.00 v Trstu, ul. Monte Cengio: CUS– SloVolley Studio Vegliach

1. ŽENSKA DIVIZIJA

20.30 v Repnu: Zalet – CUS

NAMIZNI TENIS

MOŠKA B1-LIGA

16.30 v Reggio Emilii: Reggio Emilia – Kras Bellariva

MOŠKA C1-LIGA

16.00 v Zgoniku: Kras – Bissuola Mestre

MOŠKA C2-LIGA

15.30 v Gorici, Ul. Matteotti: Azzurra Gorizia – Kras

MOŠKA D1-LIGA

18.00 v Tržiču, Ul. Canaletto: Isontino – Kras

