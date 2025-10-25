Športna sobota: na igriščih danes pestro tako popoldne kot zvečer

NOGOMET
ELITNA LIGA
15.30 v Gorici, Ul. Capodistria: Pro Gorizia – Juventina
PROMOCIJSKA LIGA
15.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Azzurra Premariacco
1. AMATERSKA LIGA
15.30 v Sovodnjah: Sovodnje – Cormonese
KOŠARKA
C-LIGA
20.30 v Trstu, Stadion 1. maj: Bor Radenska – Spilimbergo
DEŽELNA DIVIZIJA 1
18.00 v Trstu, na Judovcu: Servolana – Kontovel
DEŽELNA DIVIZIJA 2
18.00 v Nabrežini: Sokol Franco – Breg SV Impianti
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
18.00 v Monseliceju: Monselice – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak
ŽENSKA D-LIGA
20.00 v Mošu: Mossa – Soča Lokanda Devetak ZKB
17.30 v Repnu: Zalet – Polisigma
MOŠKA D-LIGA
18.00 v Trstu, ul. Monte Cengio: CUS– SloVolley Studio Vegliach
1. ŽENSKA DIVIZIJA
20.30 v Repnu: Zalet – CUS
NAMIZNI TENIS
MOŠKA B1-LIGA
16.30 v Reggio Emilii: Reggio Emilia – Kras Bellariva
MOŠKA C1-LIGA
16.00 v Zgoniku: Kras – Bissuola Mestre
MOŠKA C2-LIGA
15.30 v Gorici, Ul. Matteotti: Azzurra Gorizia – Kras
MOŠKA D1-LIGA
18.00 v Tržiču, Ul. Canaletto: Isontino – Kras