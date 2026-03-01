Superpokal v Trstu dvignila Perugia

Včerajšnji polfinalni tekmi sta bili le ogrevanje za današnji finale, v katerem sta se v razprodani dvorani PalaTrieste pomerili Verona in Perugia. Že pred tekmo je bilo jasno, da bo zmaga, ne glede na to, katera ekipa bo slavila, zgodovinska. V primeru zmage Verone, bi ta prvič v zgodovini osvojila to lovoriko, v primeru zmage Perugie pa bi bila ta prva ekipa, ki bi lovoriko osvojila štirikrat zapored in se izenačila s Trevisom kot sedemkratna zmagovalka tega tekmovanja.

V izenačenem in napetem dvoboju je z 1:3 (27:25, 22:25, 21:25, 22:25) slavila Perugia, ki je predvsem v končnici nizov odigrala bolj zbrano. Podajalec Simone Giannelli, ki je bil ob koncu srečanja tudi izbran za najkoristnejšega igralca, je dobro zalagal svoje napadalce, pri Perugii je največ točk dosegel Plotnytskyi (17), Ben Tara jih je prispeval 16, Semeniuk pa 13. Pri Veroni je napad slonel predvsem na Darlanu (28 točk) in Keitaju 15 točk. Veroni je uspelo osvojiti prvi niz na razliko, v ostalih treh je bila do konca v igri, a so kot rečeno odbojkarji Perugie v zaključku delali manj napak in se zasluženo veselili zmage.