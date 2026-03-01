Kras v fotofinišu, točka za Juventino, derbi Primorcu

NOGOMET
ELITNA LIGA
Kras Repen – Rive d'Arcano Flaibano 2:0 (0:0)
Strelca: 86. Barišič, 94. Perić
Kras Repen: Bonin, Perhavec, Ferluga, Catera, Rajčevič, Male, Perić, Kolenc, Pitacco, Gotter, Barišič. Trener: Božič.
V Repnu sta oba Krasova gola padla v zaključku srečanja. Štiri minute pred koncem je zadel Maks Barišič, v sodnikovem dodatku pa še Nemanja Perić. V prihodnjem krogu bo Kras igral proti vodilnemu UFM iz Tržiča.
Juventina – Pro Gorizia 0:0
Juventina: De Mattia, Loi, Cocetta, Bric, Tuccia, L. Piscopo, Zucchiatti, Liut, Sambo, Hoti, Petejan. Trener: Visintin.
Goriški derbi se je v Štandrežu končal brez golov. Juventino zdaj čaka pomembna četrtfinalna tekma državne faze pokala elitne lige proti Alessandrii. Prvi dvoboj bo v sredo ob 14.30 v Štandrežu.
PROMOCIJSKA LIGA
Azzurra Premariacco – Sistiana Sesljan 3:2 (1:1)
Strelci: 16. Dario (AP), 34. Disnan, 48. Nardella (AP) 11-m, 58. Pezzarino (AP), 64. Volaš
Sistiana Sesljan: Grubizza, M. Crosato, Greco (Triglione), Politti, Disnan, Almberger, Tomasetig (E.. Colja), Kerpan (Villatora), Volaš, Francioli, Carnese. Trener: Sestan.
Rdeč karton: 95. M. Crosato
3. AMATERSKA LIGA
Primorec – Primorje 1924 2:1 (0:0)
Strelci: 60. P. Kaurin (P1924), 52. Savi (P) in 80. Succi (P)
Primorec: M. Persico (Di Donato), Čufar, Gjuzi (Stocca Kralj), Succi, Furlan, A. Persico, Poggio (Moscolin), Žerjal, Savi, F. Pischianz, C. Pischianz. Trener: De Sio.
Primorje 1924: Paulich, Spanghero, Celardi (Altaf), Petković, P. Kaurin, Di Gregorio, Petrucco (Chiatto), Bertagni, Balbi, Saule, F. Kaurin. Trener: Issich.
Mladost – Aris San Polo 1:4 (1:2)
Strelec za Mladost: 40. Ciaravolo
Mladost: Cocolet, Nanut, M. Dreassi, D. Trevisan, Komjanc, T. Lala, S. Lakovič, Ciaravolo, R. Lala, Terpin, D. Dreassi. Trener: Mozetič.
Pieris – Vesna 1:1 (1:1)
Strelca: 12. Giovannini, 35. Movio (P)
Vesna: E. Carli, Taucer, Renar, Čermelj, Sosič, Udovicich, Carro (N. Pahor), Marchesan, Franzot (K. Vidali), Chittaro, Giovannini (Lizza). Trener: F. Jurincich.