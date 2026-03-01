Sprejemni center Gradina išče novega upravitelja

Po več kot dveh letih bo gostinska dejavnost v sprejemnem centru Gradina v Doberdobu lahko ponovno zaživela. V prejšnjih dneh je namreč doberdobski občinski odbor prižgal zeleno luč za objavo razpisa, s katerim bodo oddali v upravljanje tamkajšnji bar in restavracijo.

Kot piše v sklepu, želi občina prenoviti in okrepiti gostinsko ponudbo v centru Gradina, ki se nahaja na območju rezervata Doberdobskega in Prelosnega jezera. Zaradi kadrovske stiske in potrebe po nabavi nove opreme je postopek terjal kar nekaj časa, v prejšnjih dneh pa je odbor končno lahko odobril besedilo razpisa, preko katerega želijo poiskati usposobljenega upravljavca za tamkajšnji bar oz. restavracijo. Kot piše v sklepu, je cilj širši od enostavne oddaje prostorov v najem: s ponovnim odprtjem obrata želijo podpreti okoljsko, kulturno in turistično ovrednotenje rezervata ter obiskovalcem in občanom zagotoviti storitev, ki bi hkrati prispevala k promociji območja.

Razpis, ki še ni objavljen, je usmerjen v izbiro subjekta s konkretnimi upravljavskimi izkušnjami, ki bo sposoben razvijati gostinsko dejavnost skladno s poslanstvom centra Gradina. Občina želi doseči »prenovljeno in kakovostno« upravljanje bara in restavracije, pri čemer izpostavlja vlogo gostinskega obrata pri sprejemanju obiskovalcev, turistični gostoljubnosti, druženju in oživljanju naravnega območja.

Rok za prijavo je 30. april. Koncesija bo trajala pet let, možno pa jo bo podaljšati za dodatna tri leta. Občina si je pridržala tudi možnost podaljšanja do šestih mesecev, če bi bilo to potrebno iz tehničnih razlogov oz. zaradi izpeljave novega razpisa. Izhodiščna letna koncesijska dajatev znaša 3600 evrov (brez DDV), ponudniki pa bodo lahko oddali tudi višje finančne ponudbe, kar bo upoštevano pri točkovanju.