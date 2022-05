Svetovna zveza World Skate zaupa ŠD Polet

»Bilo je naporno, a smo zelo zadovoljni,« je dan po zaključku mednarodne Trofeje Sedmak-Bressan, ki je obenem bila prva izmed treh polfinalnih tekem svetovnega pokala v umetnostnem kotalkanju v sezoni 2022, dejal predsednik ŠD Polet z Opčin Samo Kokorovec. Polfinala bosta na sporedu še v portugalskem Paredesu, prihodnji teden (31. maj - 4. junij), in v paragvajskem Asuncionu (13. - 19. junij), finale svetovnega pokala pa bo gostil nemški Göttingen. V finalu bo nastopilo deset najboljših v vsaki starostni skupini (štel bo najboljši rezultat), vsaka država pa bo imela na razpolago največ tri mesta.Predsednik openskega kluba, ki je bil glavni organizator zelo prestižnega tekmovanja, je potrdil, da je bila letošnja izvedba še posebno zahtevna. »Iz organizacijskega vidika so bile zahteve mednarodne zveze World Skate, ki so v veljavi na tekmah svetovnega pokala, zelo visoke. Vse skupaj je bilo na zelo visoki profesionalni ravni. Ni bilo enostavno, saj smo morali angažirati dvakrat, če že trikrat več prostovoljcev kot običajno. Še dobro, da so nam priskočili na pomoč tudi prostovoljci drugih deželnih klubov, drugače sami bi težko zmogli. Pro organizaciji tekmovanja je sodelovalo okrog 80 prostovoljcev, kar ni malo,« je dejal Kokorovec.

Na letošnji izvedbi trofeje Sedmak-Bressan je nastopilo nekaj manj kot 400 kotalkarjev in kotalkaric iz 19 držav. Barve domačega kluba so na Pikelcu branili le tekmovalci otroških starostnih skupin, medtem ko bosta kadetinja Sani Gregori in kadet Kevin Zenič z italijansko reprezentanco nastopala na drugi etapi svetovnega pokala na Portugalskem. Sredi tedna pa se je z odličnim 6. mestom izkazala Goričanka Maja Corsi, ki je v starostni skupini kadetinj tekmovala v barvah slovenske reprezentance. »In prav v starostni skupini kadetov in kadetinj je bilo največ dobrih nastopov,« je dejal nekdanji svetovni prvak Samo Kokorovec in dodal: »Gledalci so lahko uživali ob nekaterih res vrhunskih izvedbah programov. Zelo kakovostni nastopi so bili tudi v ženskem članskem tekmovanju, kjer sta kraljevali Italijanki. V moški članski konkurenci je zmagal Italijan Liberatore, ki pa ni računal na ostro konkurenco trenutno boljših Špancev. Prav Španija se je v zadnjih letih zelo približala, če že ni celo prehitela, Italije, ki je kot velesila kraljevala zadnja leta. Občinstvo pa so razočarali nastopi v starostni skupini mladink,« je ocenil Poletov predsednik.

Svetovna zveza World Skate je Poletu že omenila, če bi prihodnje letos spet organizirali etapo svetovnega pokala.