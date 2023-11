ŠZ Soča je predstavila nov logotip

Pri Športnem združenju Soča v Sovodnjah je bilo danes slavnostno, saj so ob predstavitvi razvejanega delovanja odkrili tudi nov logotip društva.

To je delo mladega oblikovalca, domačina Ivana Persoglio, ki študij oblikovanja dokončuje v Milanu. Persoglia je v novem logotipu ohranil črko S, ki spominja na reko Sočo, prenovil tip pisave, dodal odbojkarsko žogo, v logo pa vključil tudi tri zvezdice. S tem je želel vnesti slovensko dediščino, saj so bile tri zvezdice sestavni del grba Celjskih grofov, zdaj pa so tudi del slovenskega grba. Povezava s Celjskimi grofi pa ni naključna, saj sta z njimi povezani barvi kluba, morda in rumena. Ob ustanovitvi kluba je namreč preminuli podpredsednik Simon Čevdek predlagal ti dve barvi, ker sta barvi grba Celjskih grofov. Nov logotip so slavnostno odkrili vsi predsedniki kluba oziroma njihovi sorodniki: Marjana Čevdek, sestra Simona Čevdka, Bogdana Maraž, hčerka prvega predsednika Soče, pokojnega Ivana Maraža), Edi Pellegrin, Marjan Černic, Benjamin Černic, Fabio Tommasi in sedanji predsednik Igor Tomsic.

Sobotno jutro se je nadaljevalo s predstavitvijo vseh delovnih skupin, kjer redno vadi kar 140 mladih. Soča bo letos nastopala v devetih odbojkarskih prvenstvih, v moški in ženski konkurenci.