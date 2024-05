Pet kirurgov odpovedalo službo v šempetrski bolnišnici

Pet kirurgov je odpovedalo službo v šempetrski bolnišnici, poroča spletni portal MMC RTV SLO. Za zdaj podrobnosti niso znane. Direktor Dimitrij Klančič je za Radio Slovenija povedal, da bo poskusil narediti vse, da se sodelovanje ohrani.

»Dobil sem samo papir, tako da bodo pogovori stekli v prihodnjih dneh. To pomeni velik pretres za bolnišnico. To se je zgodilo pred dobro uro, tako da za zdaj to težko komentiram. Poskušal bom seveda narediti vse, da bomo sodelovanje ohranili. Bomo videli, ker za zdaj še ne vem razlogov za to,« povzema MMC RTV SLO njegovo izjavo za Radio Slovenija.