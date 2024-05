Jonathan Milan v ciljnem sprintu do tretje zmage

Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek) je zmagovalec ravninske 13. etape dirke po Italiji. Na skoraj povsem ravninski trasi med krajema Riccione in Cento pri Ferrari, dolgi 179 km, je imel za tretjo zmago na letošnjem Giru Milan največ moči v ciljnem sprintu glavnine. Slovenski as Tadej Pogačar je končal v glavnini in obdržal vodstvo v skupnem seštevku.

Za Milana je to ob tretji zmagi na letošnji italijanski pentlji 11. zmaga v karieri. Milan je bil najboljši še v četrti in 11. etapi letošnje dirke.

V ciljnem sprintu je Milan ugnal Poljaka Stanislawa Aniolkowskega (Cofidis) in Nemca Phila Bauhausa (Bahrain-Victorius).

Slovenski zvezdnik v rožnati majici vodilnega Pogačar (UAE Emirates) bo tudi po današnji etapi zadržal prednost pred zasledovalci v skupni razvrstitvi dirke.

V soboto bo na vrsti še drugi kronometer na Giru, dolg 31,2 km, med krajema Castiglione delle Stiviere in Desenzano del Garda. V prvi vožnji na čas v sedmi etapi dirke je bil najboljši Pogačar.