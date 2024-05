Med vlomom v šentjakobsko cvetličarno so ga prijeli policisti

V noči med četrtkom in petkom je cvetličarno Savina pri Sv. Jakobu obiskal tat, ki so ga policisti aretirali kar med vlomom. Z okna stanovanja v Istrski ulici ga je namreč opazil sosed, ki je nemudoma poklical na interventno telefonsko številko. Tat je razbil steklena vrata in vlomil v notranje prostore, pri čemer ga je sosed z okna tudi posnel s kamero. Patrulja je bila hitro na mestu. Policisti so moškega aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor.

